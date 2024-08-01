На южноуральский город идет большая вода

В Миассе ждут прибытия в городской пруд миллионов тонн воды из Башкирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Миасса ожидают увеличения уровня воды в одноименной реке в ближайшее время. Об этом заявил и.о. главы города Олег Буданов.

«В городской пруд прибывает большая вода из Башкирии, она сейчас между Смородникой и южной частью находится, – цитирует чиновника телеграм-канал «Миасский пломбир». – Это 2 миллиона тонн, они сейчас медленно придут в Поликарповский пруд, возможно сегодня-завтра будет увеличение уровня воды в пруду».

Напомним, Миасс стал одной из наиболее проблемных территорий Челябинской области, столкнувшейся с паводком после обильных дождей, начавшихся на прошлой неделе и продолжающихся до сих пор.

«Обильные осадки, «накрывшие» наш регион, и приход воды из республики Башкортостан привели к тому, что водоемы округа выходят из берегов и подтапливают дома, огороды, улицы и дороги», – рассказали в мэрии.

В настоящее время в городе действует режим чрезвычайной ситуации – в Южной части округа и поселке Динамо. В Миассе развернуто три пункта временного размещения населения на 1450 человек, еще семь приведены в готовность.

В ликвидации и уменьшении рисков подтопления задействованы более 80 человек и 18 единиц техники.

На утро 1 августа уровень воды в Иремельском водохранилище постепенно снижается, Городской и Поликарповский пруды остаются без изменений. В поселке Тургояк перекрыт пешеходный мост по улице Спартака, подтоплены несколько улиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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