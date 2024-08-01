Тайваню напечатают флот БПЛА «для противодействия КНР»

Американцы предложили напечатать для Тайваня больше трех тысяч дронов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой создания армады боевых дронов выступило министерство обороны Тайваня.

По словам военных чиновников, на «сдерживание агрессии» материкового Китая необходимо потратить еще 175 миллионов долларов США, направив их на закупку порядка 3 тысяч 200 беспилотных летательных аппаратов в течение ближайших пяти лет.

На инициативу уже отреагировала американская RapidFlight. Компания, специализирующаюся на проектировании и выпуске беспилотных авиационных систем, предложила использовать свою технологию аддитивного производства дронов с помощью технологии 3D-печати.

«Так удастся сократить объемы хранения дронов в 10 раз при более низкой стоимости производства, а также позволит производственной линии быстро интегрировать новые возможности в беспилотники», – пишет интернет-издание Naked Science. Применение технологии позволит оперативно менять полезную нагрузку аппаратов, двигательные установки на них, средства связи и другие критически важные компоненты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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