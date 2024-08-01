В Челябинске на стройплощадке сорвалась люлька с рабочими

На стройплощадке в центре Челябинска рабочие повисли в сорвавшейся люльке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на строительной площадке на улице Лесопарковой в Центральном районе Челябинска. Видео происходящего очевидцы опубликовали в социальных сетях.

У строящейся многоэтажки сорвалась люлька с двумя находившимися в ней рабочими. Устройство повисло на высоте шестого этажа.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, у конструкции оборвался один из тросов. Прибывшие на место спасатели эвакуировали оказавшихся в люльке сотрудников строительной компании. От медицинской помощи мужчины отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube