Южноуральский экс-полицейский ответит в суде за незаконную постановку на учет десятков мигрантов

В Сосновском районе полицейский и иностранец фиктивно прописали больше 60 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, обвиняемого в получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранцев, а также уроженца Республики Узбекистан, обвиняемого в даче взятки и фиктивной постановке на учет иностранных гражданин.

По данным следствия, с 1 января 2023 по 10 апреля 2024 года инспектор отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, расположенного в Сосновском районе, используя свои служебные полномочия, помог встать на учет 62 иностранцам. При этом проверять, действительно ли мигранты живут в указанных ими местах, он проверять не стал. За это полицейский получил от уроженца Узбекистана взятку.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД по региону.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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