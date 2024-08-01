Суд принял к рассмотрению иск о привлечении «Южуралзолота» к ответственности за экологические нарушения

Компании вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области грозит штраф в миллион рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с иском в арбитражный суд региона обратилась Челябинская природоохранная прокуратура. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, надзорное ведомство требует привлечь ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ЮГК, принадлежит заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову) к административной ответственности за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения.

Иск был подан 24 июля. Вчера, 31 июля, суд принял иск к рассмотрению, назначив предварительное заседание на 11 сентября текущего года. За это нарушение компании грозит от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа.

О претензиях прокуратуры к золотопромышленникам стало известно в конце июля, когда после прорыва дамбы на принадлежащем холдингу Светлинском месторождении прошли масштабные проверки на промышленных площадках ЮГК, расположенных в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан) и Еткульском районе (Березняковское месторождение).

По итогам проверочных мероприятий было установлено, что причиной возникшей критической ситуации явились грубейшие нарушения, допущенные холдингом при строительстве гидротехнического сооружения и его использование без введения в эксплуатацию. Все закончилось прорывом дамбы и попаданием неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, а также пруд на реке Санарка.

В результате земли сельскохозяйственного назначения на площади не менее 330 тысяч квадратных метров оказались загрязнены мышьяком. Ущерб оценили более чем в 3 миллиарда рублей.

Отметим также, что в картотеке арбитражных дел опубликована информация о двух исках о привлечении ПАО «Южуралзолото Группа компаний» к административной ответственности, поданных Магнитогорской природоохранной прокуратурой 26 июля текущего года. Подробностей по этим делам пока неизвестно.

Напомним, президент ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков является вице-спикером Законодательного Собрания Челябинской области, курируя вопросы экологии, промышленной политики и транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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