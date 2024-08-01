В июле на Южном Урале отмечен рекорд по количеству опасных явлений погоды

В июле 2024 года на Южном Урале отмечен рекорд по количеству опасных явлений погоды – зафиксировано 13 таких явлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в первой декаде июля наблюдалась очень теплая (на 2 – 7 градусов выше нормы) и засушливая погода. Со второй декады началось постепенное понижение температуры воздуха и прошли (12-14 июля и 18-19 июля) дожди. В третьей декаде июля было холодно, и практически ежедневно шли дожди. Среднесуточные температуры воздуха составили плюс 14 – плюс 18 градусов, то есть на 2 – 4 градусов ниже нормы.

В целом, средняя за месяц температура воздуха равнялась 17-20 градусам выше ноля, что соответствует норме. Минимальные температуры воздуха и на поверхности почвы ниже плюс 5-10 градусов не опускались. Максимальная температура воздуха в течение месяца достигала плюс 33 градуса, а на поверхности почвы – 60 градусов.

Осадков за месяц выпало 110-260 мм, в 2-3 раза больше нормы. 8 – 9,12, 21 – 23 июля локально отмечались опасные явления (ОЯ) сильные ливни, очень сильный дождь, с 25-27 июля наблюдались сильные и очень сильные, а также продолжительные дожди. Лишь местами в крайних северных (МС Нязепетровск) и юго-восточных (МС Варна) районах наблюдалось наименьшее количество осадков – 77-80 мм, 90% – 105% месячной нормы.

В последний день месяца в Челябинске был зафиксирован шквал: скорость ветра достигала 28 м/с по шкале Бофорта, а в окрестностях областного центра выпал град диаметром до 30 мм.

В результате частых и интенсивных дождей возникло переувлажнение почвы. Практически во всей северной половине области и местами в юго-западных (МС Верхнеуральск, Магнитогорск) и юго-восточных (МС Карталы) районах выпало 125-260 мм осадков, что в 5-7 раз больше нормы. Состояние почвы на этих территориях на глубине 10-12 см при визуальной оценке увлажненности оценивалось как липкое.

В крайних северных, горных северо-западных и местами в северо-восточных (МС Бродокалмак, Челябинск) районах с 25 по 31 июля дожди шли ежедневно. Осадков за этот период выпало 45 -110 мм, что в 2 – 7 раз превысило норму. Средняя относительная влажность воздуха равнялась 80% – 100%.

«Сложившиеся условия неблагоприятно сказываются на росте и формировании урожая, а так же значительно затрудняют заготовку кормов и сушку сена, – отмечают в ЦГМС. – По состоянию на 31 июля сена для общественного животноводства заготовлено 41,6 тыс. тонн (45% от плана). Сенажа (готовая масса) заготовлено 77,5 тыс. тонн (30% от плана).

Челябинск, Софья Артемьева

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