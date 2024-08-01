На южноуральских реках сохраняется неустойчивый гидрологический режим

На реках Челябинской области сохраняется неустойчивый гидрологический режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, амплитуда колебания уровней воды на большинстве рек составила от +9 до -15 см за сутки.

Так, в реке Увелька (поселок Родники, Карсинский з/свх) уровень воды понизился на 90 см, снижены сбросы воды из Южноуральского водохранилища с 118 до 89 кубометров в секунду.

Выход воды на пойму сохраняется в районе гидропостов реки Урал (Кизильское и Верхнеуральск), реки Караталаят (Карталы), реки Миасс (Новоандреевка), реки Уй (Степное), при этом уровень воды на гидропостах ниже отметок неблагоприятных явлений.

В ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый гидрологический режим, в местах выпадения дождей возможны подъемы уровней воды, увеличения притока воды к прудам и водохранилищам, местами выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности, резкие подъемы уровней воды на участках рек, расположенных ниже водохранилищ, прудов.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube