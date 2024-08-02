2 августа ожидаются следующие события – Челябинск

02.08.2024, пятница
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09:00 Челябинск – День донора (АО «Сигнал», ул. Новороссийская, 2, здравпункт)
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10:00 Челябинск – День арбуза «Арбузная долька» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:30 Челябинск – Брейн-ринг «По дорогам сказок» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебная раскраска» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс с тренингом «Самопрезентация, или как заставить тебя слушать», спикер – юный глава Центрального района Челябинска Мария Королева (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Игровая программа «Ладошка доброты» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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14:00 Челябинск – Летний кинозал: мультсерпантин (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)
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18:00 Челябинск – Развлекательная программа для детей от Детского Радио (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, у шахматного клуба)
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