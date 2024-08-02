2 августа ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Мастер-класс с тренингом «Самопрезентация, или как заставить тебя слушать», спикер – юный глава Центрального района Челябинска Мария Королева (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)