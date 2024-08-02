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Пятница, 2 августа 2024, 04:42 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

2 августа ожидаются следующие события – Челябинск

02.08.2024, пятница

  • 09:00 Челябинск – День донора (АО «Сигнал», ул. Новороссийская, 2, здравпункт)

  • 10:00 Челябинск – День арбуза «Арбузная долька» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

  • 10:30 Челябинск – Брейн-ринг «По дорогам сказок» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)

  • 11:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебная раскраска» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

  • 12:00 Челябинск – Мастер-класс с тренингом «Самопрезентация, или как заставить тебя слушать», спикер – юный глава Центрального района Челябинска Мария Королева (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Игровая программа «Ладошка доброты» в парковой библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» имени О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

  • 14:00 Челябинск – Летний кинозал: мультсерпантин (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)

  • 18:00 Челябинск – Развлекательная программа для детей от Детского Радио (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, у шахматного клуба)

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