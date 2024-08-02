В Челябинской области выросло число затопленных земельных участков

В южноуральских муниципалитетах сохраняется сложная паводковая ситуация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сложная ситуация сохраняется в Миассе и Коркинском муниципальном округе.

По данным МЧС, в 7 муниципальных образованиях Челябинской области продолжает действовать режим ЧС, в 9 муниципальных образованиях – режим повышенной готовности. На контроле остается подтопление 179 частных жилых домов и 341 приусадебный участок (на утро 1 августа было 195 и 321 соответственно). В 3 пунктах временного размещения остаются 38 человек, в том числе 9 детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались.

В ходе заседания штаба по ликвидации последствий паводка главам территорий, где ситуация остается напряженной, было поручено организовать подвоз питьевой воды, а также помочь пострадавшим семьям отправить их детей в лагеря отдыха.

Сегодня, 2 августа, в Миасс отправляются специалисты министерства соцотношений для оформления господдержки, замгубернатора Андрей Фалейчик – для организации работы по ликвидации последствий паводка.

По данным регионального минсоца, заявление на материальную выплату (20 тысяч рублей) подало более 6 тысяч человек.

По данным Росгидромета, в Челябинской области в ближайшие дни прогнозируются локальные опасные явления, завтра на юге области дожди, грозы, град. 3-4 августа ожидаются дожди в горнозаводской зоне. До 9 августа погода на территории региона будет неустойчивой, а осадки вернутся в пределы нормы для этого периода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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