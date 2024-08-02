Уральские металлурги увеличили объемы социальных инвестиций

Магнитка наращивает социальные инвестиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии 2024 года на реализацию социальной политики Группы ПАО «ММК» направлено 1,7 миллиарда рублей (за аналогичный период прошлого года – 1,6 миллиарда рублей). Основные направления вложений – социальные программы для работников компании, инвестиции в развитие территории присутствия и реализация благотворительных программ.

Так, на предоставление социальных льгот и гарантий сотрудникам в Группе ММК за шесть месяцев этого года выделен 841 миллион рублей. Социальный пакет компании включает медицинские программы в рамках корпоративного ДМС, санаторно-курортное лечение работников, отдых для их детей, поддержку спорта и здорового образа жизни, питание сотрудников, культурно-массовые мероприятия, охрану материнства и детства.

С начала этого года в компании стартовала новая программа «Льготная ипотека», предполагающая компенсацию работодателем половины процентных платежей по ипотечным кредитам на сумму до 20 тысяч рублей в месяц. Изначально эта мера поддержки распространялась на работников до 40 лет, но с июля 2024 года возрастной ценз был снят.

В первом полугодии предложением частично компенсировать проценты по ипотечному кредиту уже воспользовались 1080 работников Группы ММК. Также в рамках жилищной программы комбината в июле текущего года сдан первый дом второй очереди жилищного комплекса «Ключевой». Вся вторая очередь включает в себя 4 дома на 136 квартир и будет завершена в декабре 2024 года.

Другое важное направление социальных инвестиций компании – развитие территории присутствия. В первом полугодии 2024 года вложения Группы ММК в объекты культуры, спорта и здравоохранения Магнитогорска составили 276 миллионов рублей. В частности, выделялись средства на развитие спортивных объектов и проведение спортивных соревнований всероссийского уровня, продолжилась поддержка учреждений здравоохранения Магнитогорска. Особое внимание уделялось инвестициям в развитие АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В настоящее время там проходит модернизация отделения сосудистой хирургии, в ходе которого там, помимо капитального ремонта, появится оборудование экспертного класса и первая в Магнитогорске гибридная операционная для сложнейших операций на сосудах. Отделение будет располагать 28 койками в 11 обновленных палатах с кондиционерами, кнопкой вызова персонала, санузлами и многофункциональными кроватями. Завершить проект планируется в ноябре 2024 года.

На благотворительные программы в первом полугодии 2024 года направили 581 миллион рублей. Эти средства пошли на поддержку ветеранов компании, поддержку образования, материнства и детства. Среди реализованных в первом полугодии проектов можно выделить открытие второй очереди многофункционального центра «Мозаика» для детей с расстройствами аутического спектра.

Стабильно высокий уровень социальных инвестиций отражает главный приоритет Группы ММК – быть социально ответственной и устойчиво развивающейся компанией, вносящей весомый вклад в развитие территорий присутствия и содействующей развитию благотворительной деятельности социально ориентированных НКО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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