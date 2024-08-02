Королева спорта преподнесет Златоусту подарок в День города

Лучшие легкоатлеты России приедут в Златоуст на финал профессиональной серии «Высота».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в честь 270-летия Златоуста на главной площади города впервые пройдут соревнования элиты российского спорта по прыжкам в высоту и с шестом.

Состязания станут финальным аккордом 11-этапной профессиональной серии «Высота» и соберут в одном месте чемпионов мира и Европы, олимпийских призеров и всех, кто неравнодушен к легкой атлетике. Мария Лацискене, Данил Лысенко, Илья Иванюк, Тимур Моргунов, Полина Кнороз, Аксана Гатауллина и многие другие спортсмены приедут в Челябинскую область, чтобы определить сильнейших.

Финал будет проходить с 23 по 25 августа в Златоусте и Челябинске. Стартует завершающий этап серии 23 августа на главной площади Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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