На Южном Урале обнаружили нелегальную свалку отходов мраморного производства

В Челябинской области нашли площадку с отходами обработки мрамора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, нелегальный полигон сотрудники ведомства нашли в ходе проверки, проведенной после обращения жителей Еманжелинска.

«По результатам выездного обследования установлен факт несанкционированного размещения отходов производства и обработки мрамора на земельном участке», – уточнили представители Росприроднадзора.

На фото, сопровождающем сообщение, видно значительное скопление отходов мраморного производства, заполняющих холм горы, спускаясь к небольшой речке.

В ведомстве заявили о намерениях вынести предостережение в адрес лица, ответственного за целевое использование земельного участка, а также принять решение о расчете размера вреда и взыскания ущерба, причиненного почве.

Напомним, в трех десятках километров от Еманжелинска располагается Коелгинское месторождение. Белый мрамор добывают здесь с 1924 года, поставляя его по всей России и за рубеж.

Челябинск, Виктор Елисеев

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