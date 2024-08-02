На Южном Урале обнаружили нелегальную свалку отходов мраморного производства

В Челябинской области нашли площадку с отходами обработки мрамора.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, нелегальный полигон сотрудники ведомства нашли в ходе проверки, проведенной после обращения жителей Еманжелинска.
«По результатам выездного обследования установлен факт несанкционированного размещения отходов производства и обработки мрамора на земельном участке», – уточнили представители Росприроднадзора.
На фото, сопровождающем сообщение, видно значительное скопление отходов мраморного производства, заполняющих холм горы, спускаясь к небольшой речке.
В ведомстве заявили о намерениях вынести предостережение в адрес лица, ответственного за целевое использование земельного участка, а также принять решение о расчете размера вреда и взыскания ущерба, причиненного почве.
Напомним, в трех десятках километров от Еманжелинска располагается Коелгинское месторождение. Белый мрамор добывают здесь с 1924 года, поставляя его по всей России и за рубеж.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»