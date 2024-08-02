В Челябинске временно прекратил работу автобус №11

В Челябинске приостановил работу один из автобусных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в областном центре сорвались торги на обслуживание автобусного маршрута №11 «Улица Петра Столыпина – ГКБ №9» с 1 августа не состоялись – не было ни одной заявки.

В итоге, работа маршрута временно приостановлена. «На проведение нового аукциона потребовалось время, поэтому перевозчик приступит к работе только с 12 августа», – заявили представители регулятора.

Новый контракт заключен с ООО «Автолайн». По условиям контракта, на линию должны будут выходить 6 автобусов малого класса с интервалом 20 минут в часы пик. Актуальное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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