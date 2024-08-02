В Челябинске почти на две недели закроют движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район

Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ограничения связаны с начинающимся ремонтом трамвайного узла Детский парк и путей на проспекте Ленина.

На первом этапе с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина на улицу Горького.

Трамваи будут направлены:

№15 – Чичерина – Горького – Карла Маркса – Кирова – Чичерина;

№18 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Горького – Чичерина.

Трамвай 22 временно отменяется.

Горожанам рекомендуют пользоваться автобусами 18, 19, троллейбусами 10, 25, трамваем 12, который будет ходить каждые 6 минут, а также автобусом 91, который при движении в сторону северо-запада будет объезжать закрытый участок по Меридиану, Артиллерийской и Ловина.

Планируется запуск компенсационного автобуса, о его работе сообщат дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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