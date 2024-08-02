В Челябинске почти на две недели закроют движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район

Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ограничения связаны с начинающимся ремонтом трамвайного узла Детский парк и путей на проспекте Ленина.
На первом этапе с 22 часов 2 августа до 22 часов 14 августа будет закрыт поворот с проспекта Ленина на улицу Горького.
Трамваи будут направлены:
№15 – Чичерина – Горького – Карла Маркса – Кирова – Чичерина;
№18 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Горького – Чичерина.
Трамвай 22 временно отменяется.
Горожанам рекомендуют пользоваться автобусами 18, 19, троллейбусами 10, 25, трамваем 12, который будет ходить каждые 6 минут, а также автобусом 91, который при движении в сторону северо-запада будет объезжать закрытый участок по Меридиану, Артиллерийской и Ловина.
Планируется запуск компенсационного автобуса, о его работе сообщат дополнительно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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