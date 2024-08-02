В Челябинске на месяц ограничили движение на одной из ведущих магистралей

На Свердловском тракте в Челябинске ограничено движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, проведение земляных работ на инженерных сетях внесло изменения в схему движения автомобилей в Курчатовском районе областного центра.

«До 31 августа ограничено движение транспорта по четной стороне Свердловского тракта на участке от здания №16 до здания №2 по Комсомольскому проспекту по крайней правой полосе (в сторону центральной части города)", – уточнили представители городской администрации.

Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube