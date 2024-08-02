В Челябинске на месяц ограничили движение на одной из ведущих магистралей

На Свердловском тракте в Челябинске ограничено движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, проведение земляных работ на инженерных сетях внесло изменения в схему движения автомобилей в Курчатовском районе областного центра.
«До 31 августа ограничено движение транспорта по четной стороне Свердловского тракта на участке от здания №16 до здания №2 по Комсомольскому проспекту по крайней правой полосе (в сторону центральной части города)", – уточнили представители городской администрации.
Водителей просят быть внимательными при движении на данном участке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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