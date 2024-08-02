На Южный Урал завезли персики, зараженные опасным вредителем

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии персиков, привезенных из Узбекистана, восточную плодожорку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, вест партии превышал 2 тонны. Согласно законодательству, товар можно обеззаразить, уничтожить или вернуть. Собственник решил обеззаразить фрукты методом фумигации.

Сейчас партия обработанных фруктов находится под контролем Россельхознадзора: после дополнительных лабораторных исследований будет ясно, можно ли выпускать персики в оборот.

В Россельхознадзоре уточнили, что за 7 месяцев текущего года в Челябинскую область 14 раз ввозили зараженные плодожоркой персики и абрикосы из Узбекистана и Таджикистана. Общий объем продукции, прошедшей обеззараживание по предписанию управления, составил почти 151,5 тонны.

Напомним, восточная плодожорка – это бабочка из семейства Листовертки. Вредитель плодовых культур, поражающий плоды и молодые побеги персика, айвы, груши, сливы, абрикоса, яблони, кизильника.

Челябинск, Софья Артемьева

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