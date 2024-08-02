Еще в одном южноуральском поселке ввели режим ЧС

В Челябинской области сохраняется напряженная паводковая обстановка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в ряде территорий Южного Урала сохраняется напряженная паводковая обстановка. Об этом региональные чиновники заявили в ходе заседания штаба по устранению последствий паводка.

Тем не менее, в Коркинском муниципальном районе отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Полностью восстановлено водоснабжение пострадавших домов.

В Миассе отмечено снижение уровня воды в Иремельском водохранилище. В южной части городского округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, недавно он был введен на Тургояке.

По итогам заседания вице-губернатор Алексей Фартыгин поручил главам муниципалитетов организовать площадки для складирования мусора, чтобы после окончания работ по водопонижению немедленно приступить к расчистке пострадавших территорий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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