Южноуральцам, пострадавшим от наводнения, отказывают в компенсации

Жители Еманжелинска заявили, что им в массовом порядке отказывают в выплате компенсаций за утраченное во время наводнения имущество.

Как уже сообщал «Новый День», Еманжелинск стал одной из территорий, наиболее пострадавших от дождевых паводков. Местные власти даже составили список улиц, на который распространяется режим ЧС.

Еманжелинцы возмущаются: вода начала прибывать еще 26 июля, и жители частного сектора остались один на один с проблемой, так как чиновники в первую очередь занимались объектами социальной сферы и многоквартирными домами, а им заявляли, что откачивать воду из индивидуальных домов должны собственники, и даже предлагали самим сбрасываться на насосы. А теперь те же чиновники не хотят им выдавать компенсации, заявляя, что в их домах нет воды.

То, что вода до сих пор стоит в погребах и огородах, весь урожай погиб, а плодородный слой почвы смыт, власти не считают достаточными для выплат.

«В составе комиссий нет ни одного квалифицированного инженера-сметчика, инспекторов санэпедимстанции, которые могут объективно оценить причиненный ущерб и последствия подтопления и поднятия грунтовых вод, размывание фундамента, разбухание лаг, вздутия полов и напольного покрытия, возникновения плесени, – цитирует пострадавших еманжелинцев Ura.ru. – По мнению комиссии, выплаты положены только тем, у кого на 1 августа вода стоит в доме выше уровня пола».

В администрации Еманжелинского района отвечают, что комиссия, обходя дома, делает лишь заключение, на основании которого еще только будут приниматься решения о назначении выплат.

Челябинск, Софья Артемьева

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