Экс-глава комитета дорожного хозяйства Челябинска проведет под стражей еще несколько месяцев

Экс-руководителю комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска Ринату Кучитарову продлили срок содержания под стражей еще на 3 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 5 декабря 2022 года. С тех пор он находится в следственном изоляторе.

По версии следствия, с марта по апрель 2020 года Кучитаров обеспечил формирование необоснованно завышенной начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по озеленению центральной части города на сумму более 122 миллионов рублей. При этом чиновники ведомства не направляли никому запросов ценовой информации, начальную цену контракта определил их шеф, зная, что в действительности подобные работы стоят существенно дешевле.

По итогам торгов Кучитаров подписал с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение этих работ, а потом и дополнительные соглашения к нему – всего на сумму более 97 миллионов рублей. Он же согласовал и приемку результатов озеленения, после чего подрядчик получил означенную сумму. В итоге казне Челябинска нанесли ущерб на общую сумму более 32 миллионов рублей.

Следователями СК России наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 80 миллионов рублей.



22 ноября 2023 года дело передали в суд. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно очередному решению суда, под стражей он будет находится минимум до 21 ноября.

Защита Кучитарова, в свою очередь, считает, что инкриминируемое ему деяние влечет максимум административную ответственность.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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