3 – 5 августа ожидаются следующие события – Челябинск

03.08.2024, суббота
-
11:30 Челябинск – Занятие «Лаборатории креативных профессий 2.0» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Открытый мастер-класс по созданию игры Roblox (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, этаж 2, левое крыло, каб. 13) (по записи)
-
12:00 Челябинск – Финальный этап Кубка Get Petrol (автоспорткомплекс «Трасса 74», ул. Северный Луч, 2д)
-
13:00 Челябинск – Встреча с юристом (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал правовой и деловой информации)
-
14:00 Челябинск – Сбор летнего клуба «Креативщики» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
18:00 Челябинск – Творческий вечер А COLLAB (двор на ул. Красноармейская, 57)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»