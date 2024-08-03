В Челябинской области выросло число затопленных домов и участков

В Челябинской области сохраняется напряженная паводковая обстановка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ряде территорий Южного Урала сохраняется напряженная паводковая обстановка.

На утро субботы, 3 августа, на контроле остается подтопление 210 частных жилых домов и 343 приусадебных участков (на утро 2 августа было 171 и 341 соответственно). В 3 пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе 8 детей. Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались.

Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области осуществляют дежурство на подтопленных территориях и ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня, 3 августа, в отдельных районах Южного Урала ожидаются кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы, порывы ветра при грозах до 20-25 метров в секунду.

В ближайшие трое суток (3-5 августа) на реках области в местах выпадения дождей ожидаются интенсивные подъемы уровней воды, местами возможно достижение отметок, при которых возникают неблагоприятные явления, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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