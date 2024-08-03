В Ленинском районе Челябинска на сутки закрыли движение по одной из основных улиц

В Челябинске на сутки закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с необходимостью организации сети для отведения воды с территорий подтопления.

«Сегодня, 3 августа, с 16:00 полностью закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей в обоих направлениях на участке от улицы Энергетиков до Нахимова», – уточнили представители городских властей.

Предварительно, ограничение будет действовать не более суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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