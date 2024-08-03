В Ленинском районе Челябинска на сутки закрыли движение по одной из основных улиц

В Челябинске на сутки закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с необходимостью организации сети для отведения воды с территорий подтопления.
«Сегодня, 3 августа, с 16:00 полностью закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей в обоих направлениях на участке от улицы Энергетиков до Нахимова», – уточнили представители городских властей.
Предварительно, ограничение будет действовать не более суток.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»