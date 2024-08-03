В озере на Южном Урале обнаружили вибрион холеры

В озере Чебакуль обнаружили холеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», территориальное управление Роспотребнадзора по Челябинской области выявило вибрион холеры в водоеме, расположенном в Кунашакском районе, в пробах, взятых в пятницу, 2 августа. Об этом санитарные врачи предупредили региональное министерство здравоохранения.

«При проведении мониторинговых исследований воды из поверхностных водоемов в пробах воды из озера Чебакуль Кунашакского района Челябинской области 02.08.2024 года выделена культура V. Cholerae О139 нетоксигенная. В связи с чем прошу вас довести до сведения государственных и частных медицинских организаций о необходимости сбора эпидемиологического анамнеза о пребывании на озере Чебакуль Кунашакского района в период с 29.07.2024 года у больных с ОКИ и при необходимости проводить обследование на холеру», – говорится в документе, направленном на имя министра здравоохранения области Татьяны Колчинской.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что риски распространения холеры в регионе исключены, а обнаружение вибриона холеры в водоеме – достаточно распространенное летом явление. «Подобные вибрионы регулярно обнаруживаются в реках и озерах, – цитирует 74.ru представителей ведомства. – Нетоксигенные штаммы вибриона существуют в окружающей среде и могут вызывать единичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Риски распространения холеры на территории региона полностью исключены. При обнаружении в воде поверхностных водоемов этих культур, управлением Роспотребнадзора усиливается контроль за кишечными инфекциями, в том числе лабораторный контроль за объектами окружающей среды».

Однако, с учетом сложной паводковой ситуации, санитарные врачи рекомендуют южноуральцам соблюдать правила профилактики: употреблять воду только бутилированную или кипяченую, мыть руки, овощи и фрукты. В случае появления симптомов острой кишечной инфекции незамедлительно обращаться к врачу для обследования и лечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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