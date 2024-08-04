В Челябинске из-за закрытия улицы в Ленинском районе изменили маршруты общественного транспорта

Автобусы №№ 33, 81, 91 и троллейбус №25 в Челябинске временно изменили трассу движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», причиной изменений стало закрытие движения транспорта в Ленинском районе областного центра – по улице Машиностроителей от Нахимова до Энергетиков для ликвидации скопления воды.

Власти города объявил об этом во второй половине субботы, 3 августа. Ограничительные мероприятия, по предварительным данным, должны продлиться до 16:00 сегодня, 4 августа.

Автобусы на это время направлены:

№33 – Парк Гагарина – Курчатова – Барбюса – ГКБ № 9 – Гагарина – Копейское шоссе – Фатеевка;

№81 – Чистопольская – Новороссийская – Гагарина – Доватора – Парк Гагарина;

№91 – Салавата Юлаева – Гагарина – Машиностроителей – ЗЭМ.

Троллейбус №25 следует по маршруту ЧКПЗ – Машиностроителей – Новороссийская – кольцо «Смолино».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube