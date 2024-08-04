На Южном Урале снова выросло число подтопленных домов

В Челябинской области продолжаются подтопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро воскресенья, 4 августа, на контроле остается подтопление 219 частных жилых домов и 329 приусадебных участков.

Чуть выросло и число южноуральцев, обратившихся, в пункты временного размещения. На сегодня здесь остаются 26 человек, в том числе 9 детей.

Сбросные показатели на контролируемых гидротехнических сооружениях не увеличивались.

Специалисты подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области продолжают работу на подтопленных территориях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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