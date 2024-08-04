В Челябинске неизвестные повредили водоотводную сеть в Ленинском районе

Вандалы повредили временную водоотводную сеть, оборудованную в Ленинском районе Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в Ленинском районе областного центра фиксируется существенное снижение воды в районе улиц Энергетиков и Кронштадская.
Воду сбрасывают в коллектор ЧТПЗ. Для этого была проложена временная сеть для отвода напрямую в сети завода. Чтобы исключить повреждение – временно закрыто движение по улице Машиностроителей.
️Однако ранним утром воскресенья, 4 августа, неизвестные умышленно повредили отводящий рукав в нескольких местах.
Ремонт сети на несколько часов остановил отвод воды. В настоящее время откачка возобновлена.
Челябинск, Виктор Елисеев
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