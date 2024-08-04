В Челябинской области установили еще одну выплату пострадавшим от паводка

Власти Южного Урала определили размеры компенсаций собственникам пострадавших от «большой воды» домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинской области утвердили постановление о выплатах собственникам жилых помещений, находящихся на территориях, где действует режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, право на получение единовременной социальной выплаты имеют граждане, являвшиеся на день введения режима ЧС собственниками жилых помещений.

Размер выплаты будет рассчитываться, исходя из общей площади жилого помещения и стоимости восстановления одного квадратного метра жилья, которая составляет 9 тысяч рублей.

Для оформления выплаты южноуральцам необходимо не позднее 11 октября текущего года подать заявление и необходимые документы в министерство социальных отношений Челябинской области.

Напомним, на субботу, 3 августа, режим ЧС действовал в семи муниципалитетах Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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