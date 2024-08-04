В Ленинском районе Челябинска устроили разборки со стрельбой

Полиция ищет в Челябинске горожан, устроивших стрельбу в сквере.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в выходные в сквере у ДК «Станкомаш». Видео ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Судя по ролику, группа молодых людей в масках пришла на разборки с другой компанией. Во время выяснения отношений некоторые из участников открыли стрельбу.
По информации УМВД по Челябинску, в полиции знают об инциденте. Начата проверка по факту происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
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