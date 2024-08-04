В Ленинском районе Челябинска устроили разборки со стрельбой

Полиция ищет в Челябинске горожан, устроивших стрельбу в сквере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в выходные в сквере у ДК «Станкомаш». Видео ЧП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Судя по ролику, группа молодых людей в масках пришла на разборки с другой компанией. Во время выяснения отношений некоторые из участников открыли стрельбу.

По информации УМВД по Челябинску, в полиции знают об инциденте. Начата проверка по факту происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube