Уральские металлурги создают новое импортозамещающее производство

Группа ММК продолжает строительство крупного импортозамещающего производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Механоремонтный комплекс» (ООО «МРК», входит в Группу ПАО «ММК») при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству цеха литейно-кузнечной продукции.

Объем инвестиций в проект составит более 14 миллиардов рублей. Мощность нового цеха составит около 24 тысяч тонн изделий в год. В ходе реализации проекта будет создано свыше 770 рабочих мест. Завершить проект планируется в четвертом квартале 2026 года.

Создание этого производства, ориентированного на выпуск импортозамещающей машиностроительной продукции для рынков России и стран СНГ, реализуется в рамках комплексной программы развития ООО «МРК».

Цех будет представлять собой современное производство полного цикла, ориентированное на выпуск кованых рабочих валков для станов холодной прокатки, кованых опорных валков для станов холодной и горячей прокатки, крупногабаритных поковок с развесом слитка до 120 тонн.

Цех на 100% закроет потребности комбината в кованых рабочих валках для станов холодной прокатки и кованых опорных валках для станов холодной и горячей прокатки, за исключением валков стана 5000. Кроме того, новое производство будет поставлять продукцию другим предприятиям российской металлургической отрасли, снизив долю импорта по кованным валкам с 80% до 30%.

Генеральный проектировщик цеха литейно-кузнечной продукции – ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». Генеральный подрядчик строительства – АО «Прокатмонтаж». В настоящее время завершено строительство подпорных стен, завершаются работы по подготовке строительных площадок площадью 60 000 кв.м., включая земляные работы и демонтаж фундаментов старых цехов, попадающих в площадь застройки. Ведется заливка фундаментов под колонны здания термомеханического отделения. Организовано временное снабжение строительной площадки энергоносителями, установлены мачты освещения для организации круглосуточной работы. В цехе планируется установка 74 позиций технологического оборудования.

ООО «МРК» – одно из ведущих машиностроительных предприятий на Южном Урале и один из крупнейших производителей технологического оборудования для металлургической и горнодобывающей отраслей в России. Механоремонтный комплекс ММК обеспечивает непрерывность металлургического производства комбината и занимает прочные позиции на рынке машиностроительной продукции страны, поставляя оборудование и запасные части для предприятий черной металлургии России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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