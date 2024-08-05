В Магнитогорске пьяный лихач с маленьким сыном в машине устроил гонки с полицейскими

Полиция устроила погоню за нетрезвым магнитогорцем, разъезжавшим с четырехлетним сыном в автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Магнитогорске в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из улиц города водитель «Мазды» опасно маневрирует. Звонивший также уточнил, что в салоне машины находится ребенок.

Направленный на место происшествия экипаж Госавтоинспекции попытался убедить водителя остановиться, но тот решил скрыться. Полицейские начали его преследование, включив световые и звуковые спецсигналы.

Двигаясь на высокой скорости, на одном из перекрестков лихач врезался во встречный автомобиль. К остановившейся машине подбежал сотрудник полиции и попытался задержать нарушителя. Но тот включил заднюю передачу, сбил автоинспектора и продолжил бегство.

После того как к погоне подключились еще четыре экипажа Госавтоинспекции, неадекватного водителя удалось задержать. Он был пьян. В отношении южноуральца составлены протоколы по шести статьям КоАП РФ.

Сидевший на переднем пассажирском сиденье четырехлетний сын нарушителя не пострадал. Его передали матери.

Сотруднику полиции медицинская помощь не понадобилась. Автоинспектор продолжил несение службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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