10 человек погибли и почти 150 пострадали в ДТП с участием мотоциклов в Челябинской области

В Челябинской области стартовала профилактическая акция «Мотоциклист».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, акция стартовала на Южном Урале сегодня, с 5 августа.

С начала сезона текущего года в Челябинской области зарегистрировано 229 ДТП с участием водителей мототранспортных средств, в 141 происшествии именно они нарушили ПДД, в 102 – не имели права управления, либо лишены права управления транспортными средствами, 27 – управляли в состоянии опьянения. В таких ДТП 10 человек погибли, 143 получили ранения различной степени тяжести.

При этом в 48 ДТП участвовали байкеры-подростки. В таких ДТП 2 детей погибло и 58 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

В большинстве случаев дети управляют мототранспортом без специальной экипировки и мотошлема.

В ходе начавшейся акции полицейские, среди прочего, проверят автомастерские и иные места переоборудования мототранспорта и напомнят о недопустимости внесения изменений в конструкцию. Владельцы, эксплуатирующие такую технику, будут привлекаться к административной ответственности с рассмотрением вопроса об аннулировании регистрации.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять несовершеннолетним нарушителям правил дорожного движения. Родители детей-нарушителей будут привлекаться к ответственности. Так, за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, им будет грозить до 30 тысяч рублей штрафа. Кроме того, их могут привлечь к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Также родители и чадо могут быть поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Сотрудниками органов внутренних дел уделяется повышенное внимание соблюдению ПДД участниками дорожного движения. Полицейские также ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушения «закона о тишине». Проводимые профилактические мероприятия среди водителей мототранспорта направлены на выявление нарушителей законодательства и создание комфортных условий для проживания южноуральцев», – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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