«Трактор» подписал обладателя Кубка Стэнли

В состав челябинского «Трактора» вошел защитник из США.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», американский защитник Стивен Кэмпфер подписал с клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.

Стивен Кэмпфер родился в 1988 году в американском Энн-Арборе (штат Мичиган). Профессиональную карьеру начал в 2006-м в главной заокеанской студенческой лиге NCAA, где четыре сезона провел за Университет Мичигана и дважды становился чемпионом. В 2007 году был выбран на Драфте НХЛ под 93-м номером клубом «Анахайм Дакс».

За «уток» защитник так и не сыграл, а права на него были обменяны в «Бостон Брюинз», где в сезоне 2010/11 Кэмпфер дебютировал в НХЛ. В первом сезоне хоккеист провел 38 матчей, набрал 10 (5+5) баллов за результативность и стал обладателем Кубка Стэнли.

В дальнейшей карьере в НХЛ Стивен также выступал за «Миннесоту Уайлд», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сыграв в общей сложности 234 матча и записав в актив 40 (16+24) очков.

В сезоне 2021/22 Кэмпфер перебрался в КХЛ и подписал контракт с «Ак Барсом», став в итоге самым результативным защитником казанцев в регулярном чемпионате – 30 (11+19) баллов в 46 играх. В розыгрыше Кубка Гагарина американец добавил к своей статистике еще 4 (2+2) очка в шести матчах.

По ходу сезона 2021/22 был вызван в сборную США на Олимпийские игры в Пекине. За четыре матча Кэмпфер отметился 4 (1+3) очками и заработал показатель полезности «+4». Американцы вылетели на четвертьфинальной стадии, уступив команде Словакии (2:3).

С 2022-го по 2024-й годы выступал в АХЛ за «Гранд Рэпидс Гриффинс» и «Тусон Роудраннерс». За два сезона в этих клубах провел 109 игр и набрал 53 (9+44) очка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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