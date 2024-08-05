Больше половины кандидатов, выдвинутых на грядущих выборах в Челябинской области, представляют две партии

Единороссы и эсеры выдвинули больше 700 кандидатов на сентябрьских выборах на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления, назначенных на 8 сентября текущего года.

На 386 мандатов в представительных органах муниципальных образований выдвинули свои кандидатуры 1 тысяча 367 человек. Продолжат предвыборную гонку 1 тысяча 257, в том числе 5 кандидатов будут бороться за должность главы сельского поселения Путь Октября, расположенного в Кизильском районе.

Больше всего претендентов идут на выборы от партии «Единая Россия» ️(396). На втором месте по численности кандидаты-самовыдвиженцы (345) Замыкают первую тройку представители «Справедливой России – За правду» (308).

Остальные партии существенно отстают в своих претензиях от первых двух. ЛДПР выдвинула 81 кандидата, КПРФ – 60, «Новые люди» – 49, «Зеленая альтернатива» – 18.

Самой острой конкуренция ожидается на выборах в Челябинскую городскую думу, где на одно место претендуют от 5 до 11 кандидатов. Если говорить про другие муниципальные образования, на 1 мандат претендуют в основном по 3 кандидата. Но есть территории, где конкуренция доходит до 5 человек на одно место в представительном органе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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