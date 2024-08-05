Морсы стали самой растущей категорией среди безалкогольных напитков в России

За полгода продажи морсов в России выросли почти в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россияне стали больше интересоваться напитками из натуральных компонентов. К такому выводу пришли по итогам исследования рынка безалкогольных напитков специалисты компании NielsenIQ.

«Продажи морсов в розничных сетях не просто восстановились после прошлогоднего снижения, но и показали самую высокую динамику среди прохладительных напитков: +46,3% за последние полгода. Такие цифры значительно опережают как темпы продаж остальной соковой продукции (фруктовых соков, нектаров, компотов), так и других безалкогольных напитков, например, газировок, питьевой воды и даже энергетиков», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале фирмы.

Так, фруктовых соков было продано на 7,7% больше, чем в первом полугодии 2023 года, нектаров – на 5,5%. А продажи компотов рухнули на 19,4% в натуральном выражении.

В целом категория соков и сокосодержащих напитков прибавила в реализации 13,6%.

Другие категории безалкогольных напитков росли быстрее, но также не дотягивают до показателя товара-рекордсмена: продажи питьевой воды увеличились на 17,2%, энергетиков – на 16%, пюре и смузи для взрослых – на 15,7%.

Еще меньший рост продемонстрировали продажи кваса (+9,4%) и газированной воды (+0,8%).

«Тренд на ускорение продаж морсов может быть связан с растущим интересом покупателей к более полезным напиткам с натуральным составом, которые помогают поддерживать более здоровый образ жизни», – отмечают в NielsenIQ. Впрочем, исследователи считают, что не менее важная причина – инвестиции игроков в производство и продвижение таких товаров на полках магазинов. Благодаря этому ассортимент морсов расширяется, а в торговых точках появляются продукты от новых производителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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