В Челябинске подростки на самокате сбили шедшую к подъезду велосипедистку

Челябинка получила тяжелые травмы после наезда электросамоката.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла у подъезда дома, расположенного на улице Героев Танкограда. ЧП попало на запись камеры видеонаблюдения.

Судя по видео, женщина, спешившись велосипеда, шла к подъезду, когда в нее врезался электросамокат с двумя подростками.

«Моя мама шла в магазин. На нее наехали двое несовершеннолетних на одном самокате. Она попросила у этих детей телефон и позвонила мне, – цитирует 74.ru дочь пострадавшей женщины. – Состояние у нее было сильно шоковое. Они говорили ей: «Простите, простите, простите», а потом испугались и уехали, когда стали собираться люди и спрашивать, что случилось».

В результате ДТП 54-летняя челябинка получила переломы ноги и руки. Сейчас родственники пытаются связаться с кикшеринговой компанией, чтобы выяснить, кто управлял самокатом.

В Госавтоинспекции подтвердили информацию о ДТП. Однако пока в полицию не поступала информация о пострадавших при аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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