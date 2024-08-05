Мэрия Челябинска начала выплаты жителям Ленинского района, пострадавшим от наводнения

Жители Ленинского района Челябинска, попавшие в зону подтопления, получают материальную помощь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет от 20 до 300 тысяч рублей.

«С 30 июля комиссия обследовала 343 домовладения в частном секторе. С сегодняшнего дня бригады составляют акты в многоквартирных домах на улицах Энергетиков и Кронштадская», – рассказали представители городских властей.

На сегодня рассмотрено 51 заявление, по которым на счета челябинцев направлено более 7,3 миллиона рублей.

Материальную помощь планируется выплачивать собственникам жилых помещений, попавшим в зону подтопления. Подать заявление в комитет социальной политики Челябинска или орган социальной защиты по месту жительства до 1 октября текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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