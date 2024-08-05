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Понедельник, 5 августа 2024, 15:35 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске вынесли приговор южноуральцу, изнасиловавшему падчерицу

В Челябинской области получил срок местный житель, надругавшийся над маленькой дочерью сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 30-летнего челябинца виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

Суд установил, что осенью 2022 года нетрезвый южноуралец надругался над малолетней дочерью своей сожительницы.

Челябинца приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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