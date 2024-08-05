Шершневское водохранилище перевели в штатный режим работы

В Челябинской области продолжают устранять последствия паводка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, о том, что Шершневское водохранилище перешло в штатный режим работы, сообщили на заседании штаба по противодействию последствиям паводка.

Уровень сброса на Шершневском водохранилище утром был понижен со 100 до 60 кубических метров в секунду (а в настоящее время до 50 кубических метров в секунду).

По данным чиновников, на Шершнях уровень воды уже пришел в норму. Это значит, что в течение ближайших дней вода будет спадать как в Челябинске, так и ниже по течению – в Сосновском и Красноармейском районах, рассчитывают в региональном правительстве.

В целом ситуация на территории региона постепенно нормализуется. Сохраняется непростая ситуация в Миассе. Но и там по всему каскаду водоемов фиксируется падение уровня воды.

Сегодня, 5 августа, в Миасском городском округе работает специальная комиссия по вопросу максимально быстрого водопонижения, которая должна сформировать перечень мероприятий, необходимых для того, чтобы как можно быстрее вывести воду из жилых домов.

В Еманжелинском, Еткульском районах, а также Коркинском муниципальном округе и Копейске положение с паводком улучшилось.

Нормализуется ситуация и в Ленинском районе Челябинска, где отдельные участки наиболее сильно пострадали от затяжных дождей и последствий стихии.

Помимо прочего, власти региона поручили активизировать работы по выплатам владельцам домов в СНТ, пострадавшим от паводка. На горячую линию минсоца поступило много обращений от садоводов Сосновского района. Владельцам подтопленных дачных домов обещают выплатить компенсацию в размере 75 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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