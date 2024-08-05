На южноуральской трассе в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области пять человек погибли в автомобильной аварии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, о том, что Шершневское водохранилище перешло в штатный режим работы, трагедия произошла на автодороге Долгодеревенское – Аргаяш.

Лоб в лоб столкнулись «Киа Церато» и ВАЗ 2115. Выжил один мужчина, он госпитализирован. Двое мужчин и три женщины погибли на месте. Всех деблокировали сотрудники МЧС России.

На месте аварии работают 6 специалистов и 2 единицы техники ведомства. Организовано реверсивное движение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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