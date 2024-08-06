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Вторник, 6 августа 2024, 04:16 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

6 августа ожидаются следующие события – Челябинск

06.08.2024, вторник

  • 09:00 Челябинск – Обучение навыкам оказания первой помощи в условиях ЧС (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

  • 12:30 Челябинск – Занятие «Страны Арабского региона» в рамках проекта «Школа востоковедения на Урале» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

  • 14:00 Челябинск – Занятие «Основы арабского и турецкого языков» в рамках проекта «Школа востоковедения на Урале» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

  • 14:00 Челябинск – Встреча «Пенсионный фонд России: знакомство с веб-сайтом www.pfrf.ru» в рамках проекта «Электронный гражданин» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 15:00 Челябинск – Инклюзивная игротека (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, пр. Свердловский, 58)

  • 15:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека: шаг за шагом» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов ()

  • 15:00 Челябинск – Громкое чтение художественных произведений, рекомендованных к прочтению школьной программой для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина)

  • 16:00 Челябинск – Мастер-класс по бисероплетению от Анны Клюквиной (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

  • 17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 17:30 Челябинск – Беседа о романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (ЧОУНБ, Центр культурно-просветительских программ, пр. Ленина, 60)

  • 19:00 Челябинск – Спортивные семейные тренировки (МБУ «Спортивный город», ул. Воровского, 42)

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