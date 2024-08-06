В уральском нацпарке обнаружили редкий для местных лесов гриб

На Зигальге впервые обнаружили редкие грибы, находящиеся под защитой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», оленей в заповеднике нет, а вот оленьи рожки, оказывается, есть.

Оленьи рожки – это народное название рамарии желтой, гриба, который занесен в Красную книгу и обнаружен на Зигальге впервые.

Зато с ним хорошо знакомы на Дальнем Востоке, Кавказе, в Карелии, Западной и Восточной Сибири и Крыму, где рамарию желтую можно часто встретить в августе-сентябре.

«Гриб считается условно-съедобным, к тому же у него есть и несъедобные двойники. Так что собирать его не стоит. Тем более что оленьи рожки – редкость для наших лесов», – отмечают специалисты национального парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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