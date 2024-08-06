На Южный Урал снова идет большая вода

В Челябинской области ждут большой воды из Башкирии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты настраивают работу дамб для пропуска большой воды, идущей из Иремельского водохранилища в Башкирии. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

«Мы ждем большой воды из Башкирии, которая еще пойдет из Иремельского водохранилища через Миасс. Мы это контролируем на дамбах, чтобы как можно меньше воды шло через Смородинку, затем через Миасский и Поликарповские пруды. Сейчас там работают гидротехники, настраивают, чтобы минимизировать последствия», – рассказал чиновник.

По оценкам региональных властей, в целом паводковая ситуация на Южном Урале выровнялась, хотя на контроле остаются муниципалитеты, в которых сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По словам чиновника, наводнения после обильных ливней в области могли начаться, так как почва сохраняла воду, попавшую в нее во время весеннего паводка.

«Нам повезло, что в нашем регионе есть два крупных водохранилища, готовых к приему большой воды – Аргазинское и Верхнеуральское. Они взяли на себя всю воду и это сыграло свою положительную роль, вода не пошла дальше», – рассказал Александр Козлов.

По словам чиновника, перед паводком Аргазинское водохранилище объемом порядка 900 миллионов кубометров было заполнено примерно наполовину. В настоящее время оно практически полное, что не так плохо.

Напомним, еще год назад южноуральцы высказывали беспокойство, так как уровень воды в Аргазях снизился до критических отметок – впервые за последние полвека. Тогда метеорологи рассчитывали, что именно в 2023 году регион проходит через «дно» маловодного цикла, и уже в нынешнем году гидросистема Южного Урала начнет восстановление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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