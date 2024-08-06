На оживленном перекрестке в центре Челябинска установили светофор

Перекресток, рядом с которым располагаются учебный корпус, спорткомплекс и поликлиника, оснастили светофором.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, пешеходный переход на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой был оборудован светофором.

«В этой локации располагается сразу несколько университетских и городских зданий и ежедневно нагруженный транспортом участок дороги пересекают сотни людей. Светофор призван, во-первых, распределить транспортные потоки и сделать проезд в сторону стадиона Елесиной проще (ранее водителям требовалось пропускать автопоток с проспекта Ленина и ловить момент для проезда), а во-вторых, обеспечить безопасный переход проезжей части студентами и горожанами», – рассказали представители вуза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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