Новое руководство «Арианта» выставило за дверь профком предприятия

На «Арианте» разгорается профсоюзный скандал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, организация направила в прокуратуру региона жалобу на действия исполнительного директора ООО «Агрофирма Ариант» Рината Зайнуллина, возглавившего предприятие после национализации активов бизнесмена Александра Аристова.

По словам представителей федерации, 11 июля текущего года новое руководство компании без объяснения причин отказали в доступе на территорию предприятия председателю первичной профсоюзной организации ООО «Агрофирма Ариант» Ирине Присяжнюк и казначею профкома Галине Дуквен.

«Красногорский комбикормовый завод является структурным подразделением «Ариант», здесь мое рабочее место в течение последних 20 лет находилось, – рассказывает председатель профкома Ирина Присяжнюк. – У нас по коллективному договору работодатель предоставлял две комнаты для того, чтобы профком мог там разместиться и вести свою работу. 10 апреля этого года в агрофирме сменился собственник. По решению Арбитражного суда агрофирма теперь принадлежит государству. И управляющий, который направлен государством, прислал уведомление о том, что коллективный договор закончил свое действие в течение трех месяцев после того, как сменился собственник, и с сегодняшнего дня его у нас нет. После этого позвонил начальник службы безопасности и сказал, что мой пропуск будет заблокирован. Раз коллективного договора нет – я никто и здесь не работаю».

В Федерации профсоюзов уверены, что действующее руководство агрофирмы нарушает закон. «Обязанность работодателя предоставить помещения и оборудование в безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации предусмотрена Трудовым кодексом и не зависит от того, действует ли в организации коллективный договор или нет», – говорится в обращении в прокуратуру.

Кроме того, закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» дает право представителям профсоюза беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают члены соответствующих профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав.

Да и позиция руководства предприятия о том, что коллективный договор прекращает свое действие по окончании трехмесячного срока после смены собственника, ошибочна, уверены в профсоюзе. «В ООО «Агрофирма Ариант» смены формы собственности не произошло, а сменился лишь собственник (учредитель), что не влечет прекращение действия коллективного договора, который будет действовать до 8 октября 2024 года», – подчеркивают в областной ассоциации.

Федерация профсоюзов Челябинской области просит прокуратуру провести проверку в отношении действий исполнительного директора предприятия и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности. Также она настаивает на обеспечении доступа представителям первичной профорганизации на территорию агрофирмы и в предоставленные работодателем помещения для ведения деятельности профсоюза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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