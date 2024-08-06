В Челябинске задержали руководство областного онкоцентра

Спецслужбы задержали главврача областного онкоцентра и его подчиненных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ФСБ России задержали главного врача Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и еще трех представителей руководства клиники.

Задержанию предшествовали обыски дома и на рабочих местах сотрудников медицинского учреждения – главного врача, а также руководителя административно-хозяйственной части и одного из его подчиненных.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, сотрудников клиниони присвоили более 2,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Деньги выводили в качестве заработной платы, под видом фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы.

Дмитрий Ростовцев возглавил медицинское учреждение в июле 2021 года. До этого он занимал должность главврача челябинской ГКБ №6.

Челябинск, Виктор Елисеев

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