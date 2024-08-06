В Челябинскую область вернутся сильные дожди

Непогода вернется на Южный Урал.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в среду, 7 августа, и четверг, 8 августа, на регион вновь обрушатся сильные дожди.
Предстоящей ночью в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах туманы. День среды также будет дождливым, местами синоптики прогнозируют сильные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град.
В четверг, 8 августа, дожди также возможны в большинстве районов Южного Урала. Местами они будут сильными, не исключены грозы.
В пятницу, 9 августа, непогода несколько успокоится, и хотя дожди продолжатся, синоптики рассчитывают, что они будут кратковременными.
В Челябинске в ближайшие три дня также ожидаются дожди, но, в основном, не сильные.
Температура воздуха днем снизится к концу рабочей недели до 17-22 градусов выше нуля, в Челябинске – до +17, +19 градусов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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