Вода покидает набережные Челябинска

Вода ушла с набережной у концертного зала в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, уровень сброса на Шершневском водохранилище в 9:30 вторника, 6 августа, снижен с 50 до 40 кубических метров в секунду.

Результаты этого уже заметны. Так, на набережной реки Миасс возле концертного зала имени Сергей Прокофьева вода уже ушла.

Напомним, значительное снижение водосброса из Шершней было произведено в понедельник, 5 августа. Утром объемы снизили со 100 до 60 кубометров в секунду, к вечеру сброс снизили до 50 кубов в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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