В Челябинской области мигрант изнасиловал 13-летнюю школьницу

19-летний нелегал надругался над 13-летней девушкой в Кунашакском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об изнасиловании девушки в полицию сообщили родители школьницы. Посте их заявления 19-летнего иностранца задержали.

Выяснилось, что в России молодой человек находится незаконно. Сам он – гражданин Таджикистана.

С 13-летней школьницей приезжий познакомился в социальных сетях. Через некоторое время виртуальное общение переросло в реальное. Первый раз мигрант пытался развести девушку на секс в июле, но тогда у него ничего не получилось, пишет 74.ru. В начале августа он отвез ее в СНТ в Кунашакском районе, где изнасиловал.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летия, а также насильственных действиях сексуального характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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