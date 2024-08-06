Руководство СКР определилось с тем, кто возглавит областное управление в Челябинске

Следственное управление СКР по Челябинской области возглавит уже работавший здесь силовик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил руководителем регионального управления ведомства в Челябинске Алексея Колбасина.

«Колбасин прошел все необходимые согласования в Москве, приказ подписан, – сообщает со ссылкой на собственные источники телеграм-канал «Погоны и галстуки». – В ближайшие дни его представят личному составу управления».

Алексей Колбасин был переведен в Челябинск в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода, где занимал должность заместителя начальника следственного управления СКР по Нижегородской области.

Именно он осенью того же года стал исполняющим обязанности руководителя регионального управления после того, как Петра Решетникова временно отстранили от работы. В этой должности Колбасин проработал почти месяц, но в декабре его перевели в Самарскую область, где силовик стал и.о. начальника следственного управления региона. В итоге после отставки Решетникова в феврале текущего года временным руководителем южноуральского подразделения СКР стал Константин Правосудов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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