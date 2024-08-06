Северо-запад без трамваев: в Челябинске изменят схему движения шести маршрутов

Два вечера подряд шесть трамвайных маршрутов в Челябинске изменят направления движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», изменения связаны с завершающим этапом работ на трамвайном узле Каслинский.

«Узел пропустил через себя необходимую нормативную нагрузку под движением вагонов, начинается его асфальтировка. В ночь с 6 на 7 августа планируется укладка нижнего слоя асфальта, а на следующую ночь – второго финишного слоя», – уточнили представители учреждения.

На время ремонтных работ трамваи №№ 3, 14, 15, 16, 20, 22 изменят свои маршруты.

Сегодня, 6 августа, 20 часов до 6 утра 7 августа электротранспорт направят:

№3 – Автовокзал – Кирова – Российская – Карла Маркса – Автовокзал;

№16 – Автовокзал – Карла Маркса – Российская – Кирова – Автовокзал;

№15 и №22 – Областная больница – Кирова – Горького – Труда – Карла Маркса – Горького – Кирова – Областная больница.

Трамвайные маршруты №14 и №20 завершают свою работу к 19:30.

Завтра, 7 августа, движение трамваев в сторону северо-запада закроется с 18 часов, в сторону Теплотехнического института с 20 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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